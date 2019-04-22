10 тысяч заплатит администрация Талицкого ГО за нападение собаки на ребенка
В Талицком ГО администрация заплатит 10 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от укуса собаки, сообщает прокуратура Свердловской области.
3 августа 2018 года 7-летний ребенок получил травму в виде укушенной раны плеча в результате нападения на него безнадзорной собаки. В целях обеспечения соблюдения прав несовершеннолетнего прокуратура Талицкого ГО обратилась в суд с иском к администрации муниципалитета.
Было установлено, что срок контракта между муниципалитетом и службой по отлову животных истек в июле 2018 года, новый контракт на момент происшествия не был заключен. Таким образом, некоторое время на территории муниципалитета фактически не осуществлялся надзор за бродячими животными.
Талицкий районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и постановил взыскать в пользу несовершеннолетнего 10 тысяч рублей. Администрация Талицкого ГО обжаловала решение в вышестоящей инстанции, однако суд оставил его без изменений.