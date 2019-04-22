10 тысяч заплатит администрация Талицкого ГО за нападение собаки на ребенка

3 августа 2018 года 7-летний ребенок получил травму в виде укушенной раны плеча в результате нападения на него безнадзорной собаки. В целях обеспечения соблюдения прав несовершеннолетнего прокуратура Талицкого ГО обратилась в суд с иском к администрации муниципалитета.

Было установлено, что срок контракта между муниципалитетом и службой по отлову животных истек в июле 2018 года, новый контракт на момент происшествия не был заключен. Таким образом, некоторое время на территории муниципалитета фактически не осуществлялся надзор за бродячими животными.