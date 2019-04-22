12 городов Свердловской области продолжают бороться за федеральные гранты

Итоги первого этапа рассмотрения проектов, претендующих на получение грантов на благоустройство, подведены в Министерстве ЖКХ России. Во второй этап конкурса прошли все 12 проектов, представленных муниципалитетами Свердловской области. Второй этап состоится в мае, после рассмотрения заявок станут известны имена победителей.

В Свердловской области заявки поданы от Верхней Пышмы, Полевского ГО, Сысерти, Новоуральска, Камышлова, Богдановича, Нижней Салды, Туринска, Бисерти, Верхних и Нижних Серег, Верхотурья.