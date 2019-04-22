12 городов Свердловской области продолжают бороться за федеральные гранты
Сегодня, 10:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Все 12 проектов благоустройства муниципалитетов Свердловской области успешно прошли первый этап всероссийского конкурса и продолжают бороться за гранты, сообщает Министерство ЖКХ региона.
Итоги первого этапа рассмотрения проектов, претендующих на получение грантов на благоустройство, подведены в Министерстве ЖКХ России. Во второй этап конкурса прошли все 12 проектов, представленных муниципалитетами Свердловской области. Второй этап состоится в мае, после рассмотрения заявок станут известны имена победителей.
В Свердловской области заявки поданы от Верхней Пышмы, Полевского ГО, Сысерти, Новоуральска, Камышлова, Богдановича, Нижней Салды, Туринска, Бисерти, Верхних и Нижних Серег, Верхотурья.
Напомним, что исторические поселения получат из федерального бюджета по 50 миллионов рублей, а малые города претендуют на суммы от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей