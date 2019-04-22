История в камне: как в Свердловской области сохраняются памятники культуры?

В начале апреля Счетная палата прокомментировала итоги проверки расходования субвенций на охрану федеральных объектов культурного наследия (ОКН), которые выделялись регионам с 2015 по 2018 год. Оказалось, что в некоторых регионах власти недостаточно контролируют охрану памятников. Каждый год российские субъекты должны проводить контроль за сохранностью не менее 20% от общего количества ОКН федерального значения. 26 регионов в проверяемый период не достигали нужного значения.

Согласно единому государственному реестру объектов культурного наследия, в Свердловской области находятся 440 памятников федерального значения. Большая часть из них — в Екатеринбурге. Также исторические объекты числятся в Верхотурье, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Алапаевске и Краснотурьинске.

Их охраной занимается Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, которое в 2015 году было выделено из Министерства госимущества как отдельный исполнительный орган.

Редакции TagilCity.ru в ведомстве рассказали, что количество проверок ОКН федерального значения в Свердловской области достигает необходимых 20%. За 2018 год в ходе надзора было проведено 335 контрольных мероприятий, в том числе мониторинг 170 объектов культурного наследия. Из них федерального значения — 83, регионального — 87.

В их результате выявлено 210 нарушений, по 41 из них составлены административные протоколы. Чаще всего собственники исторических объектов не проводят их реставрацию, делают перепланировку без согласования с управлением или размещают наружную рекламу на фасадах зданий-памятников.

По оценке Управления государственной охраны объектов культурного наследия состояние большинства исторических памятников в Свердловской области — хорошее или удовлетворительное. Около 25% памятников федерального и регионального значения находятся в плохом состоянии. Это объекты, которые расположены, в основном, в небольших городах области — Ирбит, Камышлов, Первоуральск и другие.

Причина, по которой некоторые памятники находятся на гране гибели, по мнению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, инвестиционная непривлекательность маленьких населенных пунктов и недостаточно проработанный закон о защите ОКН.

Важную роль в формировании статуса объекта культурного наследия имеет действующее законодательство Российской Федерации. Однако на сегодняшний день правовые нормы не позволяют чётко определить, что есть объект культурного наследия. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия», к сожалению, во многом является декларативным. Со дня вступления в силу, он подвергся критике, как профессионалов, так и общественности, заинтересованной в сохранении памятников истории и культуре. Этот закон вобрал в себя часть из советского законодательства об охране памятников и часть из международного права. Заставить беречь памятники истории и культуры только декларацией невозможно без учёта культурных, экономических, социальных особенностей всех субъектов Российской Федерации. А ведь сохранение объектов культурного наследия очень важно для регионоврассказала редакции TagilCity.ru председатель Свердловского областного отделения общества охраны памятников Людмила Михайлова.

Кроме инвестиционных вложений охрана ОКН поддерживается с помощью государственной программы по сохранению культурного наследства, которая принята на территории Свердловской области на период с 2017 по 2024. В 2018 году на реализацию программы был выделен 201 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В 2019 году это сумма увеличивается в два раза — до 493 млн рублей.

Например, 39 млн рублей, согласно данным сайта госзакупок, уйдет на реставрацию Крестовоздвиженского собора в Верхотурье. Подрядчик, который выиграл конкурс на проведение работ — ООО «Ярославский реставратор». Эта же компания в 2018 году занималась за 16,5 млн рублей восстановлением другого объекта культурного наследия в Верхотурье — дома игумена в Николаевском монастыре.

Фото: сайт Министерства культуры РФ

Однако не все старинные здания и объекты становятся историческими памятниками и попадают под охрану государства. Некоторые объекты невозвратно разрушаются ради новых построек. Такие случаи нередки в Екатеринбурге, где активно застраивается исторический центр.