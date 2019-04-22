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История в камне: как в Свердловской области сохраняются памятники культуры?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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История в камне: как в Свердловской области сохраняются памятники культуры?

Сегодня, 18:21ОбществоАнна ГригорьеваФото: сайт Министерства культуры РФ
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