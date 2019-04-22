Космонавт Прокопьев предложил создать музей космоса в Екатеринбурге

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22 апреля в ходе встречи мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и космонавта Сергея Прокопьева обсуждалась идея создания в столице Урала музея космонавтики, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сюжеты: Екатеринбург
Сергей Прокопьев первый из екатеринбуржцев побывал в космосе. Команда, которая присутствовала на встрече вместе с Прокопьевым, предложила создать в городе музей, посвященный космонавтике. Высокинскому поправилось это предложение. В будущем будут разработаны возможные варианты размещения музея.
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