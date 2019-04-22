Космонавт Прокопьев предложил создать музей космоса в Екатеринбурге

Сергей Прокопьев первый из екатеринбуржцев побывал в космосе. Команда, которая присутствовала на встрече вместе с Прокопьевым, предложила создать в городе музей, посвященный космонавтике. Высокинскому поправилось это предложение. В будущем будут разработаны возможные варианты размещения музея.