Литвиненко и Дитмар Войдке обсудили сотрудничество России и Германии

Россия — основной поставщик сырья в Европу, а Германия снабжает мировые рынки продуктами глубокой переработки, сообщает newsnn.ru. Отмечается, что из-за санкций Россия частично лишена доступа к высоким технологиям, которые нужны для строительства предприятий, специализирующихся на переработке. Владимир Литвиненко отметил, что такого рода меры, принятые ЕС, не могут стать препятствием для двустороннего развития России и ФРГ. Так, страны заключили межгосударственное соглашение, в соответствии с которым, в течение двух лет будет проводится перекрестный год науки, образования и культуры. Таким образом, именно эти направления позволят нормализовать бизнес-среду.

Россия, первостепенно, сырьевая страна, в то время как Германии необходимы стабильные поставки энергоресурсов, отметили стороны в ходе беседы. Известно, что через несколько лет немцы полностью откажутся от ядерной энергетики, а к 2038-му - от угля. Однако, солнечные батареи и ветрогенераторы не смогут справиться с таким объемом энергопотребления, в то время как углеводороды, которые дешевле ВИЭ, обеспечат подачу энергии в нужном количестве.

Российско-Германский сырьевой форум около десяти лет назад стал «идеологом» строительства «Северного потока-2». На данный момент немцы, как и во времена Вилли Брандта, который выступил в поддержку строительства трубопроводов из России на Запад, главным образом снабжают свою промышленность, российским «голубым топливом».

Германия проявляет интерес к этому сотрудничеству, а также к перспективе развития взаимоотношений с Россией. «У нас находятся важные нефтеперерабатывающие комбинаты, собственником существенной части в которых являются «Роснефти». Соответственно, хороший партнерский опыт обеспечит позволяет поступательное развитие», - прокомментировал итоги переговоров господин Войдке.

Стороны также коснулись вопроса переработки твердых бытовых отходов. То, что в России обозначено как мусорные свалки, в Германии является эффективным источниками энергии или техногенными месторождениями. Необходимо сначала создать систему сбора отходов, как это сделано в Германии. Генсекретарь ООН Клаус Тёпфер предложил в Баварии обучать профильных руководителей Минприроды России.

На заседании оргкомитета было решено назначить над рабочими группами общего куратора, которым стал помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов. У него есть опыт аналогичной работы в рамках деятельности президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и энергобезопасности.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко отметил важность диалога, который состоится в ноябре. В результате станет очевидной сегодняшняя обстановка в межгосударственных отношениях в сырьевом секторе и составлен прогноз на будущее.