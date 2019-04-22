Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Мебельная фабрика Верхней Пышмы заплатит 400 тысяч за некачественный товар
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
32619508557 1124fa3fa2 z

Мебельная фабрика Верхней Пышмы заплатит 400 тысяч за некачественный товар

Сегодня, 14:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»