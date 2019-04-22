Мебельная фабрика Верхней Пышмы заплатит 400 тысяч за некачественный товар

В октябре 2017 года жительница Верхней Пышмы заказала детский гарнитур в МФ «Империя» стоимостью более 238 тысяч рублей. При оплате женщина частично использовала кредитные средства. Мебель должна была быть изготовлена в течение 35 рабочих дней. Однако лишь часть заказа была доставлена покупательнице 21 января 2018 года.

Не получив ответа на претензию, направленную в адрес организации, пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с мебельной фабрики около 300 тысяч рублей. В данную сумму вошли уплаченные за товар деньги, неустойка, проценты по кредиту, компенсация морального вреда, а также расходы на юридические услуги и штраф.

Рассмотрев материалы дела, Верхнепышминский городской суд назначил судебную товароведческую экспертизу, в результате которой были установлены дефекты 70% деталей набора мебели. Суд частично удовлетворил требования истицы, взыскав с МФ «Империя» 404 тысячи 884 рубля.