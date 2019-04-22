МинЖКХ подало в суд на мэрию Серова с требованием вернуть областные деньги
Сегодня, 17:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство энергетики и ЖКХ считает, что администрация Серова не по назначению потратила областные средства, выделенные на подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области», сообщает Znak.
МинЖКХ подало два иска в Арбитражный суд региона, в которых требует взыскать с администрации Серовского ГО 983 тысячи и 6,8 миллионов рублей. Дела объединили в одно судебное производство.
Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов сообщил, что основанием для направления дела в суд стало ненадлежащее исполнение обязательств мэрией Серова, поэтому МинЖКХ требует вернуть сумму «неосновательного обогащения».
Администрация Серова отрицает факт необоснованной траты денег и не согласна с исковым заявлением. По словам мэра города Василия Сизикова, выделенные средства были потрачены по назначению.
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