МинЖКХ подало в суд на мэрию Серова с требованием вернуть областные деньги

МинЖКХ подало два иска в Арбитражный суд региона, в которых требует взыскать с администрации Серовского ГО 983 тысячи и 6,8 миллионов рублей. Дела объединили в одно судебное производство.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов сообщил, что основанием для направления дела в суд стало ненадлежащее исполнение обязательств мэрией Серова, поэтому МинЖКХ требует вернуть сумму «неосновательного обогащения».