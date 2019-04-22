Мизулина призвала ограничить людей от «потенциально опасных ресурсов»

По мнению Мизулиной, риски должны быть выявлены общими усилиями. На обсуждении закона должны присутствовать администраторы, производители, организаторы, представители ресурсных организаций, а также пользователи интернета.

Также зампредседателя считает, что ограничения должны быть минимальными, но защищающими от угроз, возникающих при пользовании Всемирной сетью.

Соответственно мы выявляем эти проблемы - риски, которые мы не хотим получить с помощью интернета. Но они должны быть отрезаны законом. Закон должен быть минимален, он должен ограждать от этих рисков, заявила Мизулина.

Сенатор подчеркнула, что запреты — самая эффективная мера в борьбе с опасными ресурсами и вредным контентом в интернете.