Мизулина призвала ограничить людей от «потенциально опасных ресурсов»
Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заявила, что законодательство по интернету должно оградить россиян от рисков и опасностей, сообщают РИА Новости.
По мнению Мизулиной, риски должны быть выявлены общими усилиями. На обсуждении закона должны присутствовать администраторы, производители, организаторы, представители ресурсных организаций, а также пользователи интернета.
Также зампредседателя считает, что ограничения должны быть минимальными, но защищающими от угроз, возникающих при пользовании Всемирной сетью.
Соответственно мы выявляем эти проблемы - риски, которые мы не хотим получить с помощью интернета. Но они должны быть отрезаны законом. Закон должен быть минимален, он должен ограждать от этих рисков, заявила Мизулина.
Сенатор подчеркнула, что запреты — самая эффективная мера в борьбе с опасными ресурсами и вредным контентом в интернете.
22 апреля Совет Федерации одобрил закон о безопасной работе Рунета, его авторами стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Законопроект направлен на защиту устойчивости работы интернета в России в случае угрозы его функционированию из-за границы.