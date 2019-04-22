Музейный центр на 900 тысяч туристов в год появится в Нижнем Тагиле

Единый многофункциональный музейный комплекс появится на базе музея заповедника на Ленина, 1, а в будущем станет ядром проекта «Старый город», включающего реконструкцию парка им. Бондина, улицы Уральской и музея изобразительных искусств.

Как рассказали сегодня представители музейного сообщества, новый комплекс сможет принимать до 900 тысяч посетителей в год. Помимо классической экспозиции краеведческого музея в нём появится музей керамики, исследовательские центры, лаунж-зоны, филармоническая площадка. Основной акцент создатели центра хотят сделать на современных мультимедийных и интерактивных технологий.

В музее появятся сенсорные столы, около 40 проекторов, 20 навигационных стел, аудио-души, а оживить артефакты можно будет на смартфоне с помощью технологий дополненной реальности.

Важно воссоздать и придать новые формы использования объектов культурного наследия. В Европе активно используют такие современные формы погружения в пространство. С нашей стороны проект получит поддержку. Нужно понять этапность, постараться использовать все способы поддержки и от федерального бюджета,заявила свердловский министр инвестиций Виктория Казакова.

Одной из проблем для создания центра является городской исторический архив, который занимает сейчас половину здания заводоуправления. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, архив сможет переехать в здание котельной на улице Серова.