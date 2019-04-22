Очередь в детсады Нижнего Тагила превысила пять тысяч детей

Для уменьшения очереди в 2019 году в Нижнем Тагиле начнется строительство двух детсадов. Дошкольное учреждение на 90 мест появится в микрорайоне «Запрудный», на 170 мест – на Муринских прудах. Помимо этого, осуществляется разработка проектно-сметной документации для строительства трех детсадов. Также рассматривается вопрос о размещении яслей на первых этажах новостроек и о реконструкции зданий дошкольных учреждений.