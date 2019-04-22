Очередь в детсады Нижнего Тагила превысила пять тысяч детей
Сегодня, 19:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле очередь в детсады составила более пяти тысяч детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, из них около полутора тысяч – дети в возрасте от 1,5 до трех лет, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Для уменьшения очереди в 2019 году в Нижнем Тагиле начнется строительство двух детсадов. Дошкольное учреждение на 90 мест появится в микрорайоне «Запрудный», на 170 мест – на Муринских прудах. Помимо этого, осуществляется разработка проектно-сметной документации для строительства трех детсадов. Также рассматривается вопрос о размещении яслей на первых этажах новостроек и о реконструкции зданий дошкольных учреждений.
К 1 сентября 2019 года в городе появятся 58 новых мест в яслях. К концу 2021 года, при наличии финансирования, планируется открытие 2548 дополнительных мест. Информация об этом была озвучена начальником управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяной Удинцевой.
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