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Очередь в детсады Нижнего Тагила превысила пять тысяч детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очередь в детсады Нижнего Тагила превысила пять тысяч детей

Сегодня, 19:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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