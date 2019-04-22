Сбежавший из приюта подросток найден в Кировграде

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Сбежавший 19 апреля из приюта в Верхней Салде подросток Эдуард Терещенко найден в Кировграде, сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский».
Подросток сбежал из социально-реабилитационного центра в Верхней Салде и уехал в Кировград, где ранее проживал и куда уже неоднократно сбегал.
Молодого человека заметили жители Кировграда, ранее видевшие в СМИ ориентировку полиции. Один из очевидцев позвонил в полицию и сообщил, что похожий молодой человек находится на стадионе. В 13 часов 22 апреля выехавший на место наряд задержал беглеца.
Подросток несколько дней прятался у друзей, молодой человек знал, что его ищут и намеренно скрывался, не желая возвращаться в интернат. Сегодня беглец будет доставлен в социально-реабилитационный центр.
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