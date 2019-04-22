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Свердловчане приглашаются к участию в конкурсе «Доброволец России - 2019»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане приглашаются к участию в конкурсе «Доброволец России - 2019»

Сегодня, 14:19ОбществоФото: Добровольцы.рф
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