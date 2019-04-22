Свердловчане приглашаются к участию в конкурсе «Доброволец России - 2019»

Конкурсные заявки принимаются в трех номинациях: «Социальный проект», «Доброе дело», «Творческая работа». Первая номинация включает в себя девять направлений, в том числе, инициативы в области искусства, помощь детям, волонтерство, создание равных возможностей для инвалидов. Номинация «Доброе дело» создана для участников, совершивших социально-значимый или масштабный добрый поступок. «Творческая работа» - номинация для креативных участников, занимающихся реализацией фотопроектов, творческих направлений в волонтерстве.

Конкурс проходит с 20 марта по 5 декабря 2019 года и включает в себя четыре этапа: заявочный, заочный, полуфинал, финал. Грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей. Подать заявки можно на сайте Добровольцы России.