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Свердловская область заняла 32 место в демографическом рейтинге по России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область заняла 32 место в демографическом рейтинге по России

Сегодня, 22:07ОбществоФото: pixabay.com
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