Свердловский облсуд вновь рассмотрел дело банды Тропиканки

На протяжении 2014-2016 годов в Алапаевском районе жительница поселка Нейво-Шайтанский, которую прозвали Тропиканкой, организовала преступную группу. Мошенники оформляли кредиты на людей, ведущих асоциальный образ жизни. При этом злоумышленники предоставляли в банки поддельные трудовые книжки и справки о доходах. В ряде случаев кредиты оформлялись для приобретения шуб и кожаных изделий, так как одной из участниц группировки была владелица магазина по продаже меха и кожи.

Суд приговорил шестерых членов группировки в общей сложности к 66 годам колонии. Главари банды получили от 18 до 22 лет. В 2017 году трое из них были осуждены за аналогичные преступления и за убийство троих человек. Именно эти осужденные попытались оспорить приговор, однако этого им сделать не удалось, апелляция была отклонена.