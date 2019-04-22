Управление Генпрокуратуры в УрФО купит квартиру в жилищном комплексе УГМК

Застройщиком жилого комплекса «Макаровский квартал» является АО «Екатеринбургский мукомольный завод», подконтрольное Уральской горно-металлургической компании. ЕМЗ единственный подал заявку на конкурс от управления, из-за чего аукцион был признан несостоявшимся. Однако контракт все равно заключат с Екатеринбургским мукомольным заводом, так как его документация полностью соответствовала требованиям управления.

Напомним, управлению Генеральной прокуратуры в УрФО требовалась четырехкомнатная квартира площадью не меньше 129 кв. м на 6–9 этаже новостройки, введенной в эксплуатацию не раньше 2018 года. Также в требованиях были заявлены трехметровые потолки, панорамные окна, застекленная лоджия, три санузла, две душевые кабины и отдельная гардеробная. Дом должен быть с закрытым двором, а на первом этаже располагаться ресепшен.