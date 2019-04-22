В Екатеринбурге продолжатся испытания тепловых сетей кипятком

23 апреля в Екатеринбурге с 9:00 до 16:00 пройдут испытания максимальной температурой тепловых сетей, сообщает ЕТК.
Испытания пройдут на магистральных и распределительных тепловых сетях в зонах котельных на Базовом переулке, 62 и на улице Луганской, 27 а. Также пройдет проверка в границах улиц Луганская, Хуторская, Саввы Белых, Базового переулка.
Испытания тепловых сетей – одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, сообщает ЕТК.
Специалисты предупреждают, что на несколько часов температура воды будет повышена до 95 градусов. Поэтому для безопасности на период испытаний жилые дома с неисправной системой регулирования будут отключены от тепловых сетей. Кроме того, ГВС и теплоснабжение будет ограничено в детских и лечебных учреждениях.
Жителей Екатеринбурга в целях безопасности просят:
- ввести режим усиленного проветривания в квартирах,
- не приближаться к месту парения, не пытаться пройти или проехать затопленную улицу,
- не подходить к автомобилю, припаркованному в зоне разлива,
- не оставлять автомобиль на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов,
- не выходить из автомобиля в зоне разлива.
Обо всех признаках повреждения коммуникаций жителей Екатеринбурга просят сообщать в мониторинговые центры по телефонам: ЦДС Администрации города - +7 005 (371-11-75); ОДС АО «ЕТК» - +7 (343) 329-37-01.