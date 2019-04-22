В Екатеринбурге продолжатся испытания тепловых сетей кипятком

Испытания пройдут на магистральных и распределительных тепловых сетях в зонах котельных на Базовом переулке, 62 и на улице Луганской, 27 а. Также пройдет проверка в границах улиц Луганская, Хуторская, Саввы Белых, Базового переулка.

Специалисты предупреждают, что на несколько часов температура воды будет повышена до 95 градусов. Поэтому для безопасности на период испытаний жилые дома с неисправной системой регулирования будут отключены от тепловых сетей. Кроме того, ГВС и теплоснабжение будет ограничено в детских и лечебных учреждениях.