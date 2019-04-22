За уволенную свердловскую медсестру вступились единороссы и Ройзман

Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сказал, что уже пообщался с главврачом ОДКБ № 1. В дальнейшем Шептий планирует привлечь к делу координатора партийного проекта «Здоровое будущее» Вячеслава Погудина.

Искренние намерения наших людей помочь ближнему не должны сопровождаться подобными скандалами,сказал Шептий.

Готовность поддержать женщину также высказали представители «Фонда Ройзмана». В соцсети они обратились к пользователям с просьбой передать медсестре, что она может прийти к ним за помощью.