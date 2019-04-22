За уволенную свердловскую медсестру вступились единороссы и Ройзман
Свердловское отделение «Единой России» пообещало разобраться в ситуации с увольнением медсестры из-за объявления о сборе вещей для новорожденных. Поддержку женщине также пообещал «Фонд Ройзмана», информируют ЕАН.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сказал, что уже пообщался с главврачом ОДКБ № 1. В дальнейшем Шептий планирует привлечь к делу координатора партийного проекта «Здоровое будущее» Вячеслава Погудина.
Искренние намерения наших людей помочь ближнему не должны сопровождаться подобными скандалами,сказал Шептий.
Готовность поддержать женщину также высказали представители «Фонда Ройзмана». В соцсети они обратились к пользователям с просьбой передать медсестре, что она может прийти к ним за помощью.
Напомним, что медсестру уволили из Областной детской клинической больнице № 1 после того, как женщина попросила в приложении для мам помочь детям, оставшимся без попечения родителей. В объявлении говорилось о нехватке средств гигиены и одежды для новорожденных.