Жители Екатеринбурга приглашены к обсуждению застройки на ВИЗе

В здании мэрии 26 апреля откроют экспозицию проектов, которая будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00.

Жители, желающие принять участие в обсуждениях, смогут сделать это посредством официального сайта, обращения в Департамент архитектуры и градостроительства и книги записи посетителей экспозиции. Если на месте строительства у екатеринбуржцев есть земельный участок, то необходимо подтвердить это документами.