Жители Екатеринбурга приглашены к обсуждению застройки на ВИЗе
Сегодня, 22:32ОбществоФото: pixabay.com
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Власти столицы Свердловской области предложили жителям города принять участие в общественных обсуждениях застройки на ВИЗе-Правобережном. Проводиться обсуждения будут до 24 мая, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
В здании мэрии 26 апреля откроют экспозицию проектов, которая будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00.
Жители, желающие принять участие в обсуждениях, смогут сделать это посредством официального сайта, обращения в Департамент архитектуры и градостроительства и книги записи посетителей экспозиции. Если на месте строительства у екатеринбуржцев есть земельный участок, то необходимо подтвердить это документами.
ВИЗ-Правобережный предназначался для застройки под ЭКСПО-городок, но Екатеринбург проиграл Осаке в борьбе за право проведения выставки. Чуть позже Александр Высокинский заявил, что на ВИЗе построят новый микрорайон с жилой застройкой и парком.
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