Злоумышленники оформляют сим-карты «Мегафона» на покойников

О таком случае рассказали родственники умершего недавно пенсионера, сообщают «Новые известия».

В городе Раменском (Подмосковье) осенью 2018 года скончался Игорь Гликман. Через несколько месяцев его родные начали получать квитанции на оплату разговоров по сим-картам, которые были оформлены в екатеринбургском филиале «Мегафона» уже после его смерти. Счета также начали приходить вдове покойного. Женщина является инвалидом первой группы и никак не могла приобрести сим-карту в Екатеринбурге.

Паспорта пенсионеров за последнее время предоставлялись лишь в похоронное бюро. Поэтому один из их родственников сделал вывод, что у неких злоумышленников появился доступ к базе этого бюро, данные из которой впоследствии были отправлены в уральский филиал «Мегафона». Впоследствии по копиям паспортов осуществлялись продажи сим-карт в интересах преступных группировок.

Родственники умершего пенсионера неоднократно обращались в техподдержку оператора, а также в несколько офисов, куда были предоставлены все документы. Однако ситуация не изменилась. Причем сотрудники каждого офиса уверяли, что слышат о ситуации в первый раз.

Выяснилось, что заблокировать номер, который был оформлен по документам пенсионера после его смерти, не удастся. Сим-карта будет работать до тех пор, пока от неё не откажутся сами мошенники.

На покойного мужчину оформлено уже 15 номеров. Однако оператор не предпринял никаких действий в данном направлении. Номера по-прежнему работают, в то время как родственники написали уже не один десяток заявлений на их блокировку.

Помимо этого, в «Мегафоне» не была инициирована внутренняя проверка с целью выяснения количества работников, замешанных в подобных продажах. Вполне возможно, что действует целая преступная сеть.

«Новые известия» направили официальный запрос генеральному директору ПАО «МегаФон» Геворку Вермишяну, в котором просят его прокомментировать сложившуюся ситуацию и предоставить всю необходимую информацию.