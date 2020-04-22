Борец с фейками “Проект.Медиа” опроверг собственное расследование
Издание “Проект.Медиа” бывшего главреда «Дождя» Романа Баданина выпустило опровержение собственного расследования и назвало его вымыслом.
Как пишет nashgorod.ru, в 2018 году “Проект.Медиа” выпустило статью “Телега из Кремля”, в которой заявило, что администрация президента контролирует рынок телеграм-каналов. В частности, авторы предположили, что канал «Незыгарь» управляется бизнесменом Владиславом Клюшиным. Однако в суде позиция “Проекта” развалилась, и издание выпустило опровержение, где назвало свое расследование вымыслом.
За этим разбирательством наблюдали в блогосфере. Так, блогер Сергей Никитский отметил, что для “расследовательского” издания несерьезно выпускать подобные фейки. Он заявил, что теперь тоже рассматривает возможность подать в суд на сайт Компромат.Ру, который приписывает ему авторство ряда каналов в Telegram, не имеющих к нему никакого отношения.
Примечательно, что фейковую статью “Проект” выпустил в год своего основания. Тогда Баданин в интервью «Ведомостям» заявлял, что намеревается погрузиться в сложные жанры журналистики и сделать проект “главным расследовательским медиа в России”. По его словам, издание является некоммерческим, в штате работают 11 сотрудников, а общий бюджет не превышает $500 тысяч.