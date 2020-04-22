Борец с фейками “Проект.Медиа” опроверг собственное расследование

Как пишет nashgorod.ru, в 2018 году “Проект.Медиа” выпустило статью “Телега из Кремля”, в которой заявило, что администрация президента контролирует рынок телеграм-каналов. В частности, авторы предположили, что канал «Незыгарь» управляется бизнесменом Владиславом Клюшиным. Однако в суде позиция “Проекта” развалилась, и издание выпустило опровержение, где назвало свое расследование вымыслом.

За этим разбирательством наблюдали в блогосфере. Так, блогер Сергей Никитский отметил, что для “расследовательского” издания несерьезно выпускать подобные фейки. Он заявил, что теперь тоже рассматривает возможность подать в суд на сайт Компромат.Ру, который приписывает ему авторство ряда каналов в Telegram, не имеющих к нему никакого отношения.