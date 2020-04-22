Единственный хоспис в Екатеринбурге перепрофилируют для лечения больных коронавирусом
Екатеринбургский хоспис будет перепрофилирован в инфекционный госпиталь. Он начнет принимать пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает E1 со ссылкой на экс-мэра города Евгения Ройзмана.
По его словам, в городе с коронавирусом проблем меньше, чем с онкологией.
Для меня это удивительное решение, абсолютно некомпетентное, которое вызовет гораздо больше проблем, сказал Ройзман.
Он отметил, что выписка паллиативных пациентов будет осуществлена 24 апреля.
В горздраве изданию подтвердили, что паллиативное отделение ЦГБ № 2 подготавливается для приема пациентов с подтвержденным коронавирусом. Такое указание дал Минздрав региона. К 24 апреля планируется выписать 10 человек. Помощь пациентам будет оказываться на дому. Как только ситуация станет стабильной, паллиативное отделение будет перепрофилировано и начнет прием пациентов.
В Свердловской области, по последним данным, подтверждено 243 случая заражения коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов составляет 65 человек.