Единственный хоспис в Екатеринбурге перепрофилируют для лечения больных коронавирусом

По его словам, в городе с коронавирусом проблем меньше, чем с онкологией.

Для меня это удивительное решение, абсолютно некомпетентное, которое вызовет гораздо больше проблем, сказал Ройзман.

Он отметил, что выписка паллиативных пациентов будет осуществлена 24 апреля.

В горздраве изданию подтвердили, что паллиативное отделение ЦГБ № 2 подготавливается для приема пациентов с подтвержденным коронавирусом. Такое указание дал Минздрав региона. К 24 апреля планируется выписать 10 человек. Помощь пациентам будет оказываться на дому. Как только ситуация станет стабильной, паллиативное отделение будет перепрофилировано и начнет прием пациентов.