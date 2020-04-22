Евгений Куйвашев призвал свердловчан не заниматься самолечением во время пандемии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей области во время пандемии коронавируса не заниматься самолечением. Об этом он сказал на своей странице в Instagram.
Он отметил, что пациенты с легкой формой заболевания могут сами спровоцировать развитие осложнений. Он рекомендовал обращаться к врачам сразу, если человек чувствует, что начинает болеть.
Также Куйвашев объяснил, что 85-летнюю пенсионерку из Богдановича, которая скончалась вчера ночью, не стали перевозить в Екатеринбург, так как у нее было тяжелое состояние, требовавшее срочного лечения.
Напомним, 17 апреля пенсионерка поступила в больницу Богдановича. Ей был поставлен диагноз — пневмония. У нее были взяты пробы на коронавирус, но результат был получен только 21 апреля. Он оказался положительным. На данный момент хирургическое отделение больницы закрыто на карантин. В нем находится 45 медиков и 23 пациента, которые являются контактными лицами.
В Свердловской области официально подтверждено 233 случая заражения коронавирусом, из них 60 человек выздоровели, двое — скончались.