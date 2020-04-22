Евгений Куйвашев призвал свердловчан не заниматься самолечением во время пандемии

Он отметил, что пациенты с легкой формой заболевания могут сами спровоцировать развитие осложнений. Он рекомендовал обращаться к врачам сразу, если человек чувствует, что начинает болеть.

Также Куйвашев объяснил, что 85-летнюю пенсионерку из Богдановича, которая скончалась вчера ночью, не стали перевозить в Екатеринбург, так как у нее было тяжелое состояние, требовавшее срочного лечения.

Напомним, 17 апреля пенсионерка поступила в больницу Богдановича. Ей был поставлен диагноз — пневмония. У нее были взяты пробы на коронавирус, но результат был получен только 21 апреля. Он оказался положительным. На данный момент хирургическое отделение больницы закрыто на карантин. В нем находится 45 медиков и 23 пациента, которые являются контактными лицами.