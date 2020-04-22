Хабенский рассказал, сколько раз за свою жизнь был на футболе

Известный актер, режиссер и продюсер Константин Хабенский в прямом эфире с бывшим игроком сборной России Александром Кержаковым вспомнил все футбольные матчи, за которыми наблюдал со стадиона.

«Впервые оказался на футболе в 1984 году, когда «Зенит» стал чемпионом, – приводит слова Хабенского «Советский спорт». – Потом, спустя много лет, в 2009-м, посетил товарищескую встречу России и Аргентины. Тогда ее Диего Марадона тренировал. Наконец, финал чемпионата мира (Франция – Хорватия)».