Куйвашев заявил о возможности введения пропускного режима на майские праздники
Сегодня, 22:00ОбществоФото: Пресс-служба Кремля
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Евгений Куйвашев анонсировал введение в Свердловской области пропускного режима на майские праздники, пишет «Облгазета».
Сюжеты: Коронавирус
22 апреля в ходе рабочей встречи с президентом глава региона допустил возможность введения пропусков на майские праздники. По словам Куйвашева, с предприятиями ведутся переговоры о выплатах сотрудникам денег на период праздников, чтобы они оставались дома и не ходили на работу.
Также губернатор доложил президенту о прибытии на Урал рейсов с туристами из-за границы. По мнению Куйвашева, скачка распространения инфекции удалось избежать благодаря режиму повышенной готовности, действующему в регионе с 18 марта.
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