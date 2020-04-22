Куйвашев заявил о возможности введения пропускного режима на майские праздники

22 апреля в ходе рабочей встречи с президентом глава региона допустил возможность введения пропусков на майские праздники. По словам Куйвашева, с предприятиями ведутся переговоры о выплатах сотрудникам денег на период праздников, чтобы они оставались дома и не ходили на работу.