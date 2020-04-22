Мишустин раскритиковал губернаторов за готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Мишустин заявил, что губернаторы предоставили недостоверные данные о готовности медучреждений в регионах. Российское правительство дополнительно потратило время на расчеты необходимого в период эпидемии.

По словам Мишустина, регионам выделили дополнительно 32 млрд рублей, расширив возможности использования этих средств на медоборудование и средства защиты. Мишустин отметил, что в некоторых регионах освоение средств идет очень медленно. В то время как в ряде российских регионов возникли проблемы с обеспечением медоборудованием и средствами защиты.