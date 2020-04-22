Мишустин раскритиковал губернаторов за готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Сегодня, 21:19ОбществоФото: сайт правительства России
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Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов за уровень подготовки регионов к борьбе с коронавирусом, пишет «УралБизнесКонсалтинг».
Сюжеты: Коронавирус
Мишустин заявил, что губернаторы предоставили недостоверные данные о готовности медучреждений в регионах. Российское правительство дополнительно потратило время на расчеты необходимого в период эпидемии.
По словам Мишустина, регионам выделили дополнительно 32 млрд рублей, расширив возможности использования этих средств на медоборудование и средства защиты. Мишустин отметил, что в некоторых регионах освоение средств идет очень медленно. В то время как в ряде российских регионов возникли проблемы с обеспечением медоборудованием и средствами защиты.
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