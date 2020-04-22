На екатеринбуржца, организовавшего тайную вечеринку в разгар пандемии, завели дело
Вчера, 22:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в отношении организатора вечеринки, прошедшей в период режима самоизоляции, возбудили административное дело, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Станислава Словиковского, которого подозревали в организации вечеринки, вызвали в полицию. В отношении него возбуждено дело по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По словам Горелых, екатеринбуржцу грозит до 30 тысяч рублей штрафа. Также он добавил, что молодой человек раскаялся в содеянном.
Напомним, ранее СМИ сообщали о проведении в столице Урала вечеринки в двухкомнатной квартире, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции.
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