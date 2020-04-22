На лидера свердловских комсомольцев возбуждено дело за пикет во время самоизоляции
Сегодня, 16:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении лидера свердловского обкома Ленинского комсомола Дениса Курочкина возбуждено административное дело за акцию возле УрФУ в поддержку студентов, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу регионального отделения КПРФ.
Сюжеты: Екатеринбург
Накануне комсомольцы устроили флешмоб в поддержку студентов, находящихся на дистанционном обучении. По их словам, по сравнению с очной формой качество образования заметно упало. Кроме того, некоторым студентам, обучающимся платно, нечем платить за учебу. Организаторы акции считают, что в таком случае нужно сделать перерасчет.
Во время флешмоба Денис Курочким с плакатом, где были изложены требования, сфотографировался на фоне УрФУ. Он отмечает, что акция не являлась пикетом. Однако следующий день его вызвали в полицию для дачи объяснений.
Курочкину выписали протокол о нарушении режима самоизоляции и возбуждено административное дело по статье 20.2 КоАП РФ.
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