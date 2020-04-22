На Урале ребенка женщины, убитой возле здания суда, передадут матери супруга
Отдел опеки и попечительства Первоуральска принял решение передать 11-месячную дочь 27-летней Полины Драницы, убитой возле здания суда, матери ее гражданского супруга Маргарите Поповой, сообщает Znak со ссылкой на адвоката матери погибшей Алексея Светлакова.
Он отметил, что Татьяна Подопригоровая, являющаяся матерью погибшей девушки, признана потерпевшей стороной по делу. Всех троих детей погибшей Полины распределяют по разным семьям.
Старшего ребенка — восьмилетнего мальчика, опека постановила передать матери первого мужа Драницы, который скончался в 2017 году. Среднего ребенка, трехлетнюю девочку, передают сестре Татьяны Подопригоровой. А младшая 11-месячная дочка, являющаяся совместным ребенком Драницы и Попова, будет передана матери нападавшего.
Отчим Полины Драницы Лев Подопригоров назвал происходящее «шабашем». Он не исключил, что право опеки над дочерью позволит ему заявить на суде, что у него на иждивении находится престарелая мать и несовершеннолетний ребенок. Соответственно, приговор ему будет смягчен.
Подопригоровы направили в Первоуральский суд иск с требованием аннулировать решение опеки. До вынесения решения суда передавать детей в другие семьи они не намерены.
В суде изданию рассказали, что слушание назначено на 12 мая.
Напомним, 18 марта в Первоуральске местный житель напал на свою гражданскую жену возле здания суда и нанес несколько ножевых ранений. Пострадавшая успела добраться до судебного пристава, который пытался ее спасти. От полученных ранений женщина скончалась. Нападавшему удалось сбежать, но его задержали в подъезде дома, где проживает его мать. Задержанному предъявлено обвинение по уголовным статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Суд арестовал его на два месяца.