На Урале судебные приставы конфисковали автомобиль у браконьера из-за убитой косули

Мужчина застрелил сибирскую косулю, не имея разрешения на охоту. После этого он погрузил тушу в свой автомобиль УАЗ и направился в поселок Горный. Там он был задержан полицейскими. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ (Незаконная охота). При этом автомобиль браконьера был изъят в качестве вещдока.