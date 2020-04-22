На Урале судебные приставы конфисковали автомобиль у браконьера из-за убитой косули
Сегодня, 12:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Каменске-Уральском судебные приставы конфисковали автомобиль у браконьера в качестве вещдока по делу об убийстве косули, сообщает E1.
Мужчина застрелил сибирскую косулю, не имея разрешения на охоту. После этого он погрузил тушу в свой автомобиль УАЗ и направился в поселок Горный. Там он был задержан полицейскими. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ (Незаконная охота). При этом автомобиль браконьера был изъят в качестве вещдока.
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