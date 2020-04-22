«Пить или не пить?» Мнения тагильчан о введённых ограничениях по продаже алкоголя

21 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках бессрочного режима самоизоляции (до особого распоряжения) подписал указ, ограничивающий продажу спиртных напитков. На время пандемии коронавируса приобрести алкоголь можно будет с 10 до 19 часов.

Большинство опрошенных тагильчан считают, что эта мера не будет эффективной по разным причинам. Во-первых, самый большой поток клиентов в магазинах приходится на конец рабочего дня, поэтому желающие приобрести горячительные напитки после смены успеют это сделать и до 19.00.

Все спят только до 10:00 потом дела какие-нибудь делают, а ближе к вечеру можно и в магазин сходить как раз часов в 18:00. Ну и сиди себе, побухивай. Зачем тогда эти законы и поправки?такого мнения придерживается тагильчанин Денис.

Во-вторых, люди будут или закупать спиртное заранее, или приобретать контрафактную «храбрую воду».

Да станет еще хуже. Опять появятся спекулянты. Люди будут пить, все что горит. И смертность будет уже не от коронавируса, а будут травиться,отмечает Мария

Некоторые из опрошенных предложили ввести ограничения не по времени продажи горячительных напитков, а по количеству и объёму ёмкостей с алкоголем.

Они бы ещё сухой закон ввели. Ограничения продажи по времени — это полнейший бред! Вот если было бы ограничение по продаже по штучно (бутылка), вот тогда народ напрягся,считает Максим.

Фото: 1MediaInvest

При этом около 30% опрошенных считают, что вводимые ограничения необходимы, и будут иметь положительный эффект. Такой же точки зрения придерживаются медики.

После 19 в магазин за спиртным идут те, кто составляет «группу риска». Алкоголь- не продукт первой необходимости. Решение губернатора — это помощь и семьям, и соседям, и нам — врачам. Медики сейчас перегружены работой, задачи стоят более чем серьезные, и поиск и потребление спиртного на ночь глядя провоцирует только негатив в семье, в обществе, да и нам врачам лишние хлопоты. Думаю, есть множество вариантов занять себя вечером: читать книги, заниматься самообразованием, общаться с семьёй. Ведь в современном мире нам часто на все это не хватает времени. От этого решения пострадавших не будет — таково медицинское заключение. поделился с корреспондентом TagilCity.ru главврач Демидовской горбольницы Сергей Овсянников.

Среди сторонников введения ограничительных мер большинство считает, что провести вынужденный отпуск лучше на трезвую голову и в кругу семьи. По мнению правоохранителей, это должно снизить количество бытовых преступлений.

Я считаю, что это правильная и необходимая мера. Наши граждане, находясь на режиме самоизоляции, зачастую обращаются к алкоголю для увеселения своей жизни. Люди начинают спиваться, совершать административные правонарушения и преступления, в том числе, в отношении членов семьи. Хотелось бы, чтобы граждане, пока им дана такая возможность, усовершенствовали себя, побольше читали, просматривали фильмы и познавательные передачи, уделяли время своим детям.полагает руководитель СО по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (экс-руководитель СО по Дзержинскому району Нижнего Тагила) Денис Кельбиханов.

Некоторые торговые точки, по всей вероятности, соблюдать данные ограничения не собираются — там алкоголь продаётся после 19 часов. Среди покупателей тоже есть особо изобретательные — они вместо алкоголя просят провести по кассе совсем другой товар.

В КБ вечером просили и как сок продать, и как сметану,поделилась наша подписчица Мария.

Контролировать исполнение указа губернатора будут как Роспотребнадзор, так и правоохранительные органы. По словам стражей порядка, жалобы на незаконную продажу алкоголя уже поступали в районные отделы полиции. О том, кого уже привлекли к административной ответственности за несоблюдение указа губернатора, пока информации нет.