Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в ТОП-20 школ УрФО

Рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) было проведено соответствующее исследование. Составление списков абитуриентов проводилось на основе данных о приемных кампаниях от 50 ВУЗов.

По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, попадание школы в данный рейтинг говорит о качественном образовании. Ученики при сдаче ОГЭ и ЕГЭ получают высокий результат, а также они занимают первые места на всероссийских олимпиадах.