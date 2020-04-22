Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в ТОП-20 школ УрФО
Сегодня, 15:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Нижнетагильская Политехническая гимназия вошла в 20-ку лучших школ Уральского федерального округа. Рейтинг составлялся по количеству учеников, поступивших в ведущие ВУЗы России, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) было проведено соответствующее исследование. Составление списков абитуриентов проводилось на основе данных о приемных кампаниях от 50 ВУЗов.
По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, попадание школы в данный рейтинг говорит о качественном образовании. Ученики при сдаче ОГЭ и ЕГЭ получают высокий результат, а также они занимают первые места на всероссийских олимпиадах.
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