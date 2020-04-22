Полная изоляция, день двадцать второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Даже в условиях самоизоляции, вероятность заражения коронавирусной инфекцией все равно сохраняется. Эксперты рассказали о наиболее опасных местах. Кроме того, они напомнили, как можно избежать инфекции.

Где в Нижнем Тагиле высокая вероятность заразиться коронавирусом?

Лаборатории Нижнего Тагила продолжают активно проводить исследования на наличие у горожан коронавируса. Так, за последние сутки проведено 492 исследования, обследовано 474 человека.

В Нижнем Тагиле за последние сутки проведено 492 исследования проб на коронавирус

При этом инфекционная больница Нижнего Тагила подготавливается к приему больных коронавирусом. Ожидается, что из других городов будут переданы аппараты ИВЛ.

Нижнему Тагилу передадут аппараты ИВЛ из других городов на время пандемии

Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении продажи алкоголя в Свердловской области. Многие уральцы возмутились таким решением. Мы узнали, как отнеслись к нововведениям тагильчане.

«Пить или не пить?» Мнения тагильчан о введённых ограничениях по продаже алкоголя

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность выделения 124 миллионов рублей для ремонта дорог в Нижнем Тагиле.

Куйвашев попросил у Путина 124 миллиона рублей на ремонт дорог в Нижнем Тагиле

Депутаты городской думы отказались от проведения онлайн-трансляций заседаний во время пандемии коронавируса.

В нижнетагильской думе во время пандемии не будут вести онлайн-трансляции заседаний

А студенты НТГПК им. Н. А. Демидова получили возможность дистанционного прохождения практики. С ними занимаются работодатели.

Студенты НТГПК имени Демидова из-за коронавируса пройдут практику дистанционно

Кроме того, одна из предпринимательниц поинтересовалась на странице губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева в «Инстаграм», можно ли работать школе парикмахеров.

Комментарий жительницы Нижнего Тагила Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Еще на странице Евгения Куйвашева одна из жительниц Нижнего Тагила спросила, почему не закроют парки. В пример она привела парк «Народный», где гуляет много людей.

Комментарий о парках Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

А на подъездах домов одного из районов города появилось забавное объявление с опечаткой. Жителям предлагают почистить ковры и провести дезинфекцию насекомых.

Дезинфекция насекомых Фото: Группа "Черный список Тагила" во "Вконтакте"

Согласно исследованиям Яндекса, индекс самоизоляции граждан на 19.00 составляет 3,5 балла. Это значит, что на улицах уже меньше народу, по сравнению с прошлыми днями. Например, вчера данный показатель составил в среднем за день 2,6 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут быть использованы для оценки среднего количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс