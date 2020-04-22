Полная изоляция, день двадцать второй. Что происходит в Нижнем Тагиле
Подходит к концу еще один день строгой самоизоляции. Мы узнали о местах, где высока вероятность заражения коронавирусом, а также опросили тагильчан об отношении к ограничениям на продажу алкоголя. Что еще произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Даже в условиях самоизоляции, вероятность заражения коронавирусной инфекцией все равно сохраняется. Эксперты рассказали о наиболее опасных местах. Кроме того, они напомнили, как можно избежать инфекции.
Лаборатории Нижнего Тагила продолжают активно проводить исследования на наличие у горожан коронавируса. Так, за последние сутки проведено 492 исследования, обследовано 474 человека.
При этом инфекционная больница Нижнего Тагила подготавливается к приему больных коронавирусом. Ожидается, что из других городов будут переданы аппараты ИВЛ.
Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении продажи алкоголя в Свердловской области. Многие уральцы возмутились таким решением. Мы узнали, как отнеслись к нововведениям тагильчане.
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность выделения 124 миллионов рублей для ремонта дорог в Нижнем Тагиле.
Депутаты городской думы отказались от проведения онлайн-трансляций заседаний во время пандемии коронавируса.
А студенты НТГПК им. Н. А. Демидова получили возможность дистанционного прохождения практики. С ними занимаются работодатели.
Кроме того, одна из предпринимательниц поинтересовалась на странице губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева в «Инстаграм», можно ли работать школе парикмахеров.
Еще на странице Евгения Куйвашева одна из жительниц Нижнего Тагила спросила, почему не закроют парки. В пример она привела парк «Народный», где гуляет много людей.
А на подъездах домов одного из районов города появилось забавное объявление с опечаткой. Жителям предлагают почистить ковры и провести дезинфекцию насекомых.
Согласно исследованиям Яндекса, индекс самоизоляции граждан на 19.00 составляет 3,5 балла. Это значит, что на улицах уже меньше народу, по сравнению с прошлыми днями. Например, вчера данный показатель составил в среднем за день 2,6 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут быть использованы для оценки среднего количества людей на улицах.
Напомним, в Свердловской области за последние сутки подтверждено десять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 243 человека. В Нижнем Тагиле новых случаев заражения не зафиксировано. В городе шесть заболевших.