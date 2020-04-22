Разработаны поправки о расширении полномочий российских полицейских

Законопроект о поправках в ФЗ «О полиции» будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, предлагается дать полицейским возможность стрелять на поражение, если действия преступника можно расценить как угрозу нападения. На данный момент правоохранители могут стрелять, если нарушитель попытается прикоснуться к оружию.

Помимо этого, сотрудникам полиции хотят дать право на вскрытие автомобилей. Делать это можно в случае задержания злоумышленника, для спасения жизни, для обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта.