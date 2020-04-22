Сбербанк предоставляет компаниям беспроцентные кредиты под зарплату
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк теперь выдает беспроцентные кредиты на зарплату компаниям, у которых отсутствует зарплатный проект в финансовой организации.
На фоне распространения COVID-19 российское правительство и Центробанк предоставили зарплатные кредиты малому и микробизнесу. Госпрограмма предлагает компаниям до 1 октября оформить кредит на год: при этом первые шесть месяцев кредитная ставка составит 0%, а во втором полугодии вырастет до 4%. Ранее такими кредитами могли воспользоваться компании, имеющие зарплатные проекты в Сбербанке. Об этом сообщает newsnn.ru.
В программе «Право на справедливость» Попов заявил, что Сбербанк, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба разработали механизм, помогающий «учитывать обращения потенциального заемщика под ноль в различные банки». Этот механизм прошел проверку, был запущен и показал свою эффективность. С понедельника Сбербанк приступил к обработке заявок от клиентов других кредитных организаций. В настоящее время выдано 20 кредитов, добавил Попов.
Также Сбербанк открыл для своих клиентов около 50 тысяч ранее одобренных лимитов по зарплатным кредитам, которыми воспользовались уже девять тысяч компаний, а более 2,5 тысяч организаций взяли ссуду.