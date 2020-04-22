Сбербанк предоставляет компаниям беспроцентные кредиты под зарплату

На фоне распространения COVID-19 российское правительство и Центробанк предоставили зарплатные кредиты малому и микробизнесу. Госпрограмма предлагает компаниям до 1 октября оформить кредит на год: при этом первые шесть месяцев кредитная ставка составит 0%, а во втором полугодии вырастет до 4%. Ранее такими кредитами могли воспользоваться компании, имеющие зарплатные проекты в Сбербанке. Об этом сообщает newsnn.ru.

В программе «Право на справедливость» Попов заявил, что Сбербанк, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба разработали механизм, помогающий «учитывать обращения потенциального заемщика под ноль в различные банки». Этот механизм прошел проверку, был запущен и показал свою эффективность. С понедельника Сбербанк приступил к обработке заявок от клиентов других кредитных организаций. В настоящее время выдано 20 кредитов, добавил Попов.