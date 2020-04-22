СПЧ поддержал проект амнистии заключенных, имеющих право на УДО

Исключением являются только злостные нарушители режима.

В СПЧ отметили, что из колоний необходимо освободить и тех, у кого наказание было изменено на более мягкое, с соблюдением всех формальностей. Правозащитники указали на то, что из-за введенного карантина в судах перестал работать механизм условно-досрочного освобождения, а эпидемиологическая обстановка в колониях ухудшается.

Как сообщает NEWSru.com, предложение было рассмотрено на заседании президиума СПЧ. Его одобрили большинством голосов, а председатель совета Валерий Фадеев пообещал начать продвижение немедленно.

В 2020 году осужденные рассчитывали на всероссийскую амнистию к 75-летию Победы, но глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников заявил, что в этот раз проект не подготавливается.

В начале апреля общественное объединение «Матери против политических репрессий», а также родственники осужденных и подследственных обратились к Владимиру Путину с требованием помочь заключенным и подследственным, так как они находятся в группе риска из-за коронавируса.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала обеспечить защиту заключенным. На данный момент подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в колониях нет.