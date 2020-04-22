СПЧ поддержал проект амнистии заключенных, имеющих право на УДО
Члены Совета по правам человека (СПЧ) поддержали проект «аварийной амнистии», которая предусматривает освобождение из колоний осужденных, имеющих право подать на УДО, сообщает «Новая газета».
Исключением являются только злостные нарушители режима.
В СПЧ отметили, что из колоний необходимо освободить и тех, у кого наказание было изменено на более мягкое, с соблюдением всех формальностей. Правозащитники указали на то, что из-за введенного карантина в судах перестал работать механизм условно-досрочного освобождения, а эпидемиологическая обстановка в колониях ухудшается.
Как сообщает NEWSru.com, предложение было рассмотрено на заседании президиума СПЧ. Его одобрили большинством голосов, а председатель совета Валерий Фадеев пообещал начать продвижение немедленно.
В 2020 году осужденные рассчитывали на всероссийскую амнистию к 75-летию Победы, но глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников заявил, что в этот раз проект не подготавливается.
В начале апреля общественное объединение «Матери против политических репрессий», а также родственники осужденных и подследственных обратились к Владимиру Путину с требованием помочь заключенным и подследственным, так как они находятся в группе риска из-за коронавируса.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала обеспечить защиту заключенным. На данный момент подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в колониях нет.
По последним данным количество зараженных коронавирусом в России превысило 47 тысяч человек. В стране действует режим самоизоляции граждан до 30 апреля.