Свердловчанина оштрафовали за ложный вызов скорой из-за коронавируса
Сегодня, 21:00ОбществоФото: Валерий Горелых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Качканаре местный житель был привлечен к административной ответственности за ложный вызов скорой помощи. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Сюжеты: Коронавирус
18 апреля мужчина вызвал скорую помощь, сообщив, что у его соседки по общежитию коронавирус. Также он сообщил, что женщина недавно вернулась из Москвы.
Медики, которые прибыли на вызов, распознав обман, вызвали полицейских.
Задержанный заявил, что хотел проверить, как работают медики. По словам Валерия Горелых, мужчина был неоднократно судим. За заведомо ложный вызов скорой помощи предусмотрен штраф 1000 до 1500 рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей