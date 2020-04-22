Свердловские журналисты обратились к губернатору с просьбой помочь региональным СМИ

По словам журналистов, из-за пандемии коронавируса падение доходов составило 70%. Однако СМИ продолжают работу, освещая ситуацию с эпидемией, режимом самоизоляции и фейками, связанными с коронавирусом. В обращении предлагается включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации. Также предлагается увеличить субсидии региональным СМИ, снять ограничения на рекламу лекарств и алкоголя и включить местную прессу в ассортимент федеральных торговых сетей