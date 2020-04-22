Свердловские журналисты обратились к губернатору с просьбой помочь региональным СМИ
Вчера, 23:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Руководители свердловских СМИ направили в адрес Евгения Куйвашева обращение с просьбой о помощи. Из-за пандемии компании перестали обращаться в СМИ за размещением рекламы, пишет «ФедералПресс».
Сюжеты: Коронавирус
Обращение подписали медиаменеджеры из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова и других городов Свердловской области.
По словам журналистов, из-за пандемии коронавируса падение доходов составило 70%. Однако СМИ продолжают работу, освещая ситуацию с эпидемией, режимом самоизоляции и фейками, связанными с коронавирусом. В обращении предлагается включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации. Также предлагается увеличить субсидии региональным СМИ, снять ограничения на рекламу лекарств и алкоголя и включить местную прессу в ассортимент федеральных торговых сетей
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