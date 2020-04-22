Свердловский губернатор назвал условия для отмены режима самоизоляции

Глава региона, отвечая на вопросы свердловчан, напомнил, что режим самоизоляции вводится в случае, когда каждые 3-5 дней удваивается количество зараженных коронавирусом. Также особый режим вводится, когда рост заражений превосходит возможности здравоохранения.

По словам губернатора, перестать соблюдать самоизоляцию будет возможно, если число вновь зараженных снижается в течение 14 дней. Как пояснил Куйвашев, к этому времени в области должна быть возможность сделать анализы всем обратившимся за медицинской помощью с симптомами заражения коронавирусом.