Свердловский губернатор назвал условия для отмены режима самоизоляции
Сегодня, 20:40ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области рассказал, когда в регионе отменят режим самоизоляции. Об этом Евгений Куйвашев написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Глава региона, отвечая на вопросы свердловчан, напомнил, что режим самоизоляции вводится в случае, когда каждые 3-5 дней удваивается количество зараженных коронавирусом. Также особый режим вводится, когда рост заражений превосходит возможности здравоохранения.
По словам губернатора, перестать соблюдать самоизоляцию будет возможно, если число вновь зараженных снижается в течение 14 дней. Как пояснил Куйвашев, к этому времени в области должна быть возможность сделать анализы всем обратившимся за медицинской помощью с симптомами заражения коронавирусом.
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