Творческий коллектив из Нижнего Тагила стал лауреатом премии губернатора
Сегодня, 13:20ОбществоФото: pixabay.com
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Творческий коллектив из Нижнего Тагила стал лауреатом премии губернатора по итогам 2019 года, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Премию коллектив получил за создание монографии-альбома «Алексей Константинов. Постоянство поиска. 1927 — 1998» из серии «Художники Нижнего Тагила».
Присуждение премии губернатора Свердловской области осуществляется каждый год в количестве не более десяти за создание различных творческих проектов и значительный вклад в развитие культуры и искусства. В регионе в одном из первых учредили данные премии.
Получившим премию, выплачивается 200 тысяч рублей. За время ее существования лауреатами стали больше 350 человек.
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