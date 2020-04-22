Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
Творческий коллектив из Нижнего Тагила стал лауреатом премии губернатора
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Книга

Творческий коллектив из Нижнего Тагила стал лауреатом премии губернатора

Сегодня, 13:20ОбществоФото: pixabay.com
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
«Главное качество — желание помочь». Как работают волонтеры-медики в Нижнем Тагиле
«Поначалу было страшновато». Как тагильчанин провел 14 дней самоизоляции в Беларуси
Роспотребнадзор сообщил количество новых заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле
«Ждем лета». Как вынужденные «каникулы» повлияли на отельный бизнес в Нижнем Тагиле
Новорожденную из Нижнего Тагила с иглой в организме готовят к операции в Москве
«Поберегите жителей». В Нижнем Тагиле штаб по коронавирусу подвёл первые итоги
В Свердловской области начнут наказывать нарушителей режима изоляции
Власти Свердловской области решают вопрос о продлении карантина
Жители Нижнего Тагила начинают подозревать у себя коронавирус. Что говорят врачи?
Читайте
также
В Нижнем Тагиле в продаже появились медицинские маски
«Ждем лета». Как вынужденные «каникулы» повлияли на отельный бизнес в Нижнем Тагиле
В Свердловской области продолжает действовать режим строгой самоизоляции