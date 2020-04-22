В Асбест на изоляцию направлены 37 пассажиров рейса из Анталии

За прибывшими туристами наблюдают медики. В обсерваторе организовано круглосуточное дежурство. Среди пассажиров есть двое детей, а потому обследования пациентов будет проводить и педиатр.

Анализ на выявление коронавируса у изолированных будет взят завтра. Этого требуют санитарные протоколы.

Накануне из Анталии в Россию прибыло два самолета. Один был направлен в Казань, а второй доставил жителей Екатеринбурга, УрФО и Пермского края. На втором борту прибыло 69 россиян. В оперативном штабе пояснили, что среди пассажиров были жители других регионов, а потому в обсерватор прибыло только 37 человек.