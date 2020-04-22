В Асбест на изоляцию направлены 37 пассажиров рейса из Анталии
В один из санаториев Асбеста прибыли 37 пассажиров рейса из Анталии, который накануне прибыл в Екатеринбург. Там они проведут 14 дней на изоляции, сообщает Znak со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.
За прибывшими туристами наблюдают медики. В обсерваторе организовано круглосуточное дежурство. Среди пассажиров есть двое детей, а потому обследования пациентов будет проводить и педиатр.
Анализ на выявление коронавируса у изолированных будет взят завтра. Этого требуют санитарные протоколы.
Накануне из Анталии в Россию прибыло два самолета. Один был направлен в Казань, а второй доставил жителей Екатеринбурга, УрФО и Пермского края. На втором борту прибыло 69 россиян. В оперативном штабе пояснили, что среди пассажиров были жители других регионов, а потому в обсерватор прибыло только 37 человек.
В Свердловской области на данный момент действует указ губернатора региона о том, что каждый прибывший из-за границы, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должен пройти двухнедельную изоляцию дома или под наблюдением медиков в обсерваторе.