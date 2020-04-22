В Екатеринбурге 250 медиков из ЦГКБ № 1 поселили в гостиницах
Сегодня, 08:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Медицинских работников из ЦГКБ № 1, где зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом, поселили в гостиницы Екатеринбурга. Об этом рассказал мэр города Александр Высокинский в прямом эфире «Студия 41».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Он назвал ситуацию «неординарной и страшной».
По его словам, на данный момент проводятся все необходимые расследования. Часть больных из больницы № 1 была перенаправлена в 40-ю. Кроме того, проводится анализ всех контактов зараженных, которых насчитывается не одна сотня.
Также мэр отметил, что около 250 врачей поселены в гостиницы и главной целью сейчас является купирование распространения вируса.
О вспышке заболевания коронавирусом в ЦГКБ № 1 стало известно позавчера. Официально подтверждено заболевание у 78 пациентов и медиков учреждения. Всего в Свердловской области подтверждено 233 случая заражения коронавирусом.
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