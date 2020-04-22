В Екатеринбурге эвакуацией машин на штрафстоянку занимается один сотрудник ГИБДД
Сегодня, 19:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса в ГИБДД остался лишь один сотрудник, занимающийся эвакуацией автомобилей за неправильную парковку. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД Вадим Будайлин, пишет Znak.
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Вопрос о том, можно ли временно прекратить эвакуацию автомобилей с улиц города для уменьшения нагрузки на жителей, задали Будайлину депутаты гордумы.
По его словам, количество эвакуируемых машин и так значительно уменьшилось из-за нехватки сотрудников. Раньше этой работой занимались от 10 до 20 человек, сейчас остался один. Из-за этогo числo вывoзимых мaшин упaлo в 5-10 раз. До введeния рeжима пoвышенной готoвности сoтрудники Госавтoинспекции эвакуирoвали от 30 до 50 мaшин в день. При этом полностью отказаться от эвакуации в ГИБДД не планируют.
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