В Екатеринбурге на выпускающем аппараты ИВЛ заводе не хватает более 200 сотрудников

По словам губернатора, производство аппаратов ИВЛ на заводе должно увеличиться в 10 раз в связи с пандемией коронавируса. Из-за увеличения темпов производства заводу не хватает 236 сотрудников.

При осложнениях пациентам с коронавирусом, как вы знаете, жизненно необходимы аппараты ИВЛ, которых сейчас не хватает не только в России, но и по всему миру, пояснил губернатор.

Куйвашев также написал, что вновь принятье на завод сотрудники смогут сдавать тест на коронавирус каждые 10 дней.