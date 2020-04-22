В Екатеринбурге на выпускающем аппараты ИВЛ заводе не хватает более 200 сотрудников
Вчера, 22:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Уральский приборостроительный завод в Екатеринбурге сообщил о нехватке более 200 сотрудников. Завод выпускает аппараты ИВЛ. Об этом рассказал в Instagram Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам губернатора, производство аппаратов ИВЛ на заводе должно увеличиться в 10 раз в связи с пандемией коронавируса. Из-за увеличения темпов производства заводу не хватает 236 сотрудников.
При осложнениях пациентам с коронавирусом, как вы знаете, жизненно необходимы аппараты ИВЛ, которых сейчас не хватает не только в России, но и по всему миру, пояснил губернатор.
Куйвашев также написал, что вновь принятье на завод сотрудники смогут сдавать тест на коронавирус каждые 10 дней.
Напомним, что для больниц Урала главы РМК и УГМК закупили 100 аппаратов ИВЛ.
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