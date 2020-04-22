В Нижнем Тагиле начался ремонт Черноисточинской плотины
В Нижнем Тагиле начались завершающие работы по ремонту Черноисточинского гидротехнического сооружения, подрядчик начал ремонт плотины, сообщает департамент информолитики Свердловской области.
Капремонт объекта проводится в рамках плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. План утвердил Евгений Куйвашев. Из областного бюджета на ремонт стенок подводящего канала донного водоспуска плотины было выделено 10 миллионов рублей.
Ремонт плотины начали в 2018 году, планировалось, что он завершится в 2019 году. Но в ходе ремонта обнаружилось, что в основании были установлены опорные детали из лиственницы, а также деревянные шпунтованные ограждения в донной части водоспуска. Для укрепления стенок было решено укрепить деревянный шпунт металлическим.
После ремонта плотина сможет обеспечить безопасность жителей Черноисточинска от затопления и улучшит качество воды. Общая стоимость ремонта Черноисточинского гидроузла составит 64 миллиона рублей. Сейчас ремонт проводится за счет бюджетов города и области. Региональные власти планируют получить более 500 миллионов рублей на реабилитацию водохранилища в рамках нацпроекта «Экология».