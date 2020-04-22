В Нижнем Тагиле принимаются заявки на участие в литературном конкурсе «Серая шейка»
В Нижнем Тагиле пройдет XV городской конкурс литературного творчества «Серая шейка». Заявки от участников принимаются в электронном формате, сообщает пресс-служба администрации города.
Участвовать в конкурсе могут все желающие. Отправить работу могут дети, подростки и взрослые. Номинации остались прежними. К участию допускаются рассказы, сказки, стихотворения и эссе в номинации «Литературное творчество». Еще одна номинация — «Немного найдется таких уголков на Руси…». К участию в ней принимается очерк, исследовательская работа, заметка, эссе или интервью. В номинации «Медиатворчество» будут оцениваться видеозарисовки, сюжеты, электронные комиксы, а также профили литературный героев в социальных сетях. Взрослые могут поучаствовать в номинации «Художественные произведения о детях и для детей».
В этом году для регистрации в конкурсе разрешается подать онлайн-заявку на официальном сайте Центральной городской библиотеки. Все работы после модерации размещаются на сайте. Тут же будет проводиться интерактивное голосование. Итоги конкурса планируется подвести в декабре.
Прием работ будет проводиться до 2 ноября для детских номинаций, а для взрослой — до 1 сентября.