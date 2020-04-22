В Нижнем Тагиле принимаются заявки на участие в литературном конкурсе «Серая шейка»

Участвовать в конкурсе могут все желающие. Отправить работу могут дети, подростки и взрослые. Номинации остались прежними. К участию допускаются рассказы, сказки, стихотворения и эссе в номинации «Литературное творчество». Еще одна номинация — «Немного найдется таких уголков на Руси…». К участию в ней принимается очерк, исследовательская работа, заметка, эссе или интервью. В номинации «Медиатворчество» будут оцениваться видеозарисовки, сюжеты, электронные комиксы, а также профили литературный героев в социальных сетях. Взрослые могут поучаствовать в номинации «Художественные произведения о детях и для детей».