В Нижнем Тагиле у матери троих детей заблокировали счет из-за долга в 500 рублей

Женщина ждала, что на счет переведут компенсацию за школьные обеды. Проверив баланс, она обнаружила, что счет заблокирован в связи с исполнительным производством, возбужденным судебными приставами. Выяснилось, что за тагильчанкой с зимы числился неоплаченный штраф за нарушение ПДД, о котором она не знала.

С приставом она связалась по телефону, он объяснил, что женщине нужно предъявить справку из управления соцполитики о том, что деньги за обеды детей переводят на банковский счёт. Но для получения бумаги необходимо время, поэтому долг за тагильчанку погасили друзья. После предъявления чека счет разблокировали.