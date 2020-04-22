В Нижнем Тагиле у матери троих детей заблокировали счет из-за долга в 500 рублей
Вчера, 23:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле приставы заблокировали банковский счет многодетной матери из-за штрафа в 500 рублей, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина ждала, что на счет переведут компенсацию за школьные обеды. Проверив баланс, она обнаружила, что счет заблокирован в связи с исполнительным производством, возбужденным судебными приставами. Выяснилось, что за тагильчанкой с зимы числился неоплаченный штраф за нарушение ПДД, о котором она не знала.
С приставом она связалась по телефону, он объяснил, что женщине нужно предъявить справку из управления соцполитики о том, что деньги за обеды детей переводят на банковский счёт. Но для получения бумаги необходимо время, поэтому долг за тагильчанку погасили друзья. После предъявления чека счет разблокировали.
В пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов пояснили, что порога по долгам при аресте счетов не существует.
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