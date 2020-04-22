В нижнетагильской думе во время пандемии не будут вести онлайн-трансляции заседаний
Сегодня, 18:18ОбществоФото: TagilCity.ru
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Городская дума Нижнего Тагила отказалась от онлайн-трансляций заседаний во время пандемии коронавируса. Об этом на свой странице в соцсети рассказал депутат Владислав Потанин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за распространения COVID-19 журналистам запретили приходить на заседания думских комиссий. Кроме того, отменены и приемы граждан. В связи с директор НТИ-УрФУ Владислав Потанин предложил проводить онлайн-трансляции заседаний. Однако его инициатива не была одобрена.
В официальном ответе на обращение Потанина говорится что, видеозапись ближайшего заседания будет сделана в рамках программы «Депутатские вести» и размещена на официальном сайте города.
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Фото: страница Владислава Потанина в Facebook
Сам Потанин на своей странице в Facebook предположил, что причиной отказа послужила неготовность думы к онлайн-трансляциям. Для этого необходимо оснащение зала дополнительным оборудованием, на что требуются определенные финансовые средства.
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