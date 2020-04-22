В нижнетагильской думе во время пандемии не будут вести онлайн-трансляции заседаний

Из-за распространения COVID-19 журналистам запретили приходить на заседания думских комиссий. Кроме того, отменены и приемы граждан. В связи с директор НТИ-УрФУ Владислав Потанин предложил проводить онлайн-трансляции заседаний. Однако его инициатива не была одобрена.

В официальном ответе на обращение Потанина говорится что, видеозапись ближайшего заседания будет сделана в рамках программы «Депутатские вести» и размещена на официальном сайте города.

Фото: страница Владислава Потанина в Facebook