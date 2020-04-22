В Свердловскую область из-за границы вернулись 5,5 тысяч туристов

По данным штаба в регионы УрФО за этот период в общей сложности прибыло 11 826 человек из 65 стран.

Больше всего туристов вернулись в Свердловскую и Челябинску области (5,5 и четыре тысячи человек соответственно).

С 27 марта Россией было прекращено международное авиасообщение, за исключением полетов, которые связаны с вывозом россиян из других стран.