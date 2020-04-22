В Свердловскую область из-за границы вернулись 5,5 тысяч туристов
Сегодня, 12:24ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловскую область с 24 марта по 6 апреля вернулись 5,5 тысяч туристов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве.
Сюжеты: Коронавирус
По данным штаба в регионы УрФО за этот период в общей сложности прибыло 11 826 человек из 65 стран.
Больше всего туристов вернулись в Свердловскую и Челябинску области (5,5 и четыре тысячи человек соответственно).
С 27 марта Россией было прекращено международное авиасообщение, за исключением полетов, которые связаны с вывозом россиян из других стран.
Вчера в Екатеринбург прилетел борт с Туристами из Турции, а в минувшие выходные прибыл рейс из Таиланда. Все прибывшие уральцы помещены в обсерваторы на 14-дневный карантин.
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