Волонтерские центры привлекли около 90 тысяч добровольцев для помощи людям

Как пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, активисты осуществляют доставку пациентов на процедуру гемодиализа, привозят продукты матерям-одиночкам и выделяют ноутбуки для детей из малообеспеченных и многодетных семей, чтобы они могли обучаться по школьной программе онлайн. Акция #ПомогиУчитьсяДома стала результатом совместной работы ЕР с Минпросвещения и АСИ.

«Всех добрых дел — не перечесть. И за каждым из них стоит человек, которому нужна поддержка», — передает слова Турчака kursdela.biz.

Отмечается, что повышенное внимание волонтеры уделяют лицам с редкими заболеваниями, которым требуется психологическая помощь, а также потерявшим работу гражданам. При этом поддержка оказывается не только людям, но и животным. Например, волонтеры закупают корма для приютов и зоопарков, которые лишились источников финансирования и оказались в трудной ситуации.

Помимо этого, в партии инициировали введение особого порядка оплаты услуг ЖКХ — до того периода, как ситуация стабилизируется. Им предусматривается, что УК и местные операторы по обращению с ТКО откажутся от взимания пени и приостановления работы, если человек не оплатил своевременно или перевел сумму не полностью. То же самое относится и к взносам в фонд капремонта.

Благодаря общей работе Минтруда и «Единой России», лица с ограниченными возможностями здоровья смогли проходить медосвидетельствование через интернет. Если человек уже имеет группу инвалидности, то она на автомате продлится на полгода.

Члены «Единой России» также предложили Министерству экономического развития свои инициативы, направленные на поддержку предпринимательства. Так, в партии считают, что регионам следует самим готовить списки предприятий, нуждающихся в помощи. Также в ЕР добились, чтобы перечень компаний, которые могут получить кредиты на выплату заработных плат персоналу на льготных условиях, был расширен.

Как сообщает интернет-портал «Единой России», в партии высказались за то, чтобы распространить меры поддержки и на некоммерческие организации. Некоторые меры уже реализованы — например, для НКО предоставили отсрочку по уплате аренды госимущества. Кроме этого, с них не будут брать штрафы за неиспользование на 100% средств государственных контрактов и непредоставление отчетности по грантам.

Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий сообщил, что волонтерские центры ЕР действуют по всей территории области.