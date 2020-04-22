Возле свердловских школ появятся 84 «зебры» с проекционной разметкой

Как рассказали в региональном департаменте информполитики, проекционная разметка хорошо видна в темноте и при сложных погодных условиях, когда безопасность пешехода находится под большей угрозой.

Чтобы получить световой пешеходный переход, на п-образную опору устанавливают несколько цветных светодиодных проекторов. Они высвечивают полосы на дороге.

Также переходы оборудуют светодиодными дорожными знаками, желтыми мигающими сигналами и стандартной разметкой из бело-желтого пластика.