Возле свердловских школ появятся 84 «зебры» с проекционной разметкой
Сегодня, 17:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В текущем году на дорогах Свердловской области появятся пешеходные переходы с проекционной разметкой. Такие «зебры» установят вблизи школ, сообщают в управлении автомобильных дорог Свердловской области.
Как рассказали в региональном департаменте информполитики, проекционная разметка хорошо видна в темноте и при сложных погодных условиях, когда безопасность пешехода находится под большей угрозой.
Чтобы получить световой пешеходный переход, на п-образную опору устанавливают несколько цветных светодиодных проекторов. Они высвечивают полосы на дороге.
Также переходы оборудуют светодиодными дорожными знаками, желтыми мигающими сигналами и стандартной разметкой из бело-желтого пластика.
В прошлом году в Свердловской области уже были установлены первые 12 пешеходных переходов с проекцией. Они без сбоев проработали в различных погодных условиях.
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